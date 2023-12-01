Тихий о Юране: Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть

Защитникоценил работу главного тренера команды

«Какой для меня тренер Юран? Не могу однозначно ответить. Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть. Главный его посыл: "На поле для вас не должно быть авторитетов". Еще он крутой психолог, может из каждого вытащить максимум.

Четко знает, на какие точки надо давить в общении с игроком, чтобы тот заиграл — где-то наказать, где-то похвалить. Посмотри на Севикяна — в прошлом сезоне сильно переживал, что получает мало игрового времени и не может проявить себя. Но, как только пришел Юран, у них сразу начались индивидуальные беседы. И Эдгар расцвел.

Бывают ситуации, когда решения Юрана не поддаются логике, но в итоге работают. Например? В недельном цикле перед матчем наигрывается определенный состав. Но Сергей Николаевич иногда его меняет прямо в день игры, потому что с утра ему в голову пришла какая-то мысль.

Первое время мы были в шоке — такое редко встретишь. Но, когда эти решения начали регулярно приносить результат, все вопросы отпали», — цитирует Тихого Sport24.

После 16-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе.

В следующем матче нижегородцы сыграют с «Уралом» 2-го декабря в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.