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    Тихий о Юране: Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть

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    Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий оценил работу главного тренера команды Сергея Юрана.

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    «Какой для меня тренер Юран? Не могу однозначно ответить. Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть. Главный его посыл: "На поле для вас не должно быть авторитетов". Еще он крутой психолог, может из каждого вытащить максимум.

    Четко знает, на какие точки надо давить в общении с игроком, чтобы тот заиграл — где-то наказать, где-то похвалить. Посмотри на Севикяна — в прошлом сезоне сильно переживал, что получает мало игрового времени и не может проявить себя. Но, как только пришел Юран, у них сразу начались индивидуальные беседы. И Эдгар расцвел.

    Бывают ситуации, когда решения Юрана не поддаются логике, но в итоге работают. Например? В недельном цикле перед матчем наигрывается определенный состав. Но Сергей Николаевич иногда его меняет прямо в день игры, потому что с утра ему в голову пришла какая-то мысль.

    Первое время мы были в шоке — такое редко встретишь. Но, когда эти решения начали регулярно приносить результат, все вопросы отпали», — цитирует Тихого Sport24.

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