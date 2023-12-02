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    «Пари НН» — «Урал». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Урал»
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    «Пари НН»
    2 декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» сыграет против «Урал». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Пари НН» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
    Пари НН
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    •  Пари НН 19:30 Урал Урал
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    «Пари НН»

    Уже можно сказать о том, что команда выбралась из ямы. На старте сезона «Пари НН» находился на дне турнирной таблицы РПЛ, а сейчас занимает 9-е место с 21-м баллом в активе.

    Команда отстает от 5-ки лидеров РПЛ лишь на 5 баллов. Стоит отметить, что «Пари НН» занимает 3-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 15 голов за 16 встреч.

    Коэффициенты матча Пари НН — Урал

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  • 2.703.003.00Бонус$9500
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    Несмотря на это, нижегородцы не блещут результатами в последних турах. В последних 5-и матчах РПЛ «Пари НН» обыграл только «Сочи» (1:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре команда уступила «Ростову» (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    «Пари НН» здорово выступает именно на своем поле. Команда набрала 19 очков из 24-х возможных в домашних матчах, пропустив за 8 встреч всего 4 гола.

    В предстоящем матче команда Сергея Юрана сыграет с «Уралом», который будет мотивирован, ведь уральцы находятся на грани с зоной стыков. Сможет ли «Пари НН» вновь показать отличный футбол на своем поле?

    «Урал»

    В последние несколько лет команда выступает довольно нестабильно. «Урал» может стабильно набирать очки и потом выдать серию поражений. После 16-и туров команда занимает 12-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе.

    Одна из проблем «Урала» — это оборона. Команда пропустила 25 голов за 16 встреч при 18-и забитых. К тому же, в последних встречах у команды Виктора Гончаренко результаты не лучше, чем у «Пари НН».

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    • За последние 5 матчей в РПЛ «Урал» обыграл только «Краснодар» (3:1) в последнем туре, а в остальных поединках команда проиграла. За этот период «Урал» забил 6 голов при 11-и пропущенных.

    Стоит отметить, что «Урал» уже встречался с «Пари НН» в нынешнем сезоне. В том матче команды поделили очки, закончив встречу со счетом 0:0. Команды не смогли показать ничего интересного, об этом говорит и статистика матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Пари НН» коэффициент на победу которой равен 2.70. Успех «Урала» оценивается в 3.00, ничья — в 3.00.

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    Обе команды сейчас находятся в кризисе. Исходя из результатов последних очных встреч, не стоит ожидать голепад в предстоящем матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 2 меньше за 1.90.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют — нет за 1.70.

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    «Пари НН» — «Урал»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Не стоит ожидать голепад, матч получится низовым
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