Тен Хаг о ничьей с «Галатасараем»: Даже после неудач мы продолжали бороться до конца

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(3:3).

«Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре.

Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы.

Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты Скотта Мактоминея и Факундо Пельистри. Конечно, я разочарован, потому что мы должны были лучше управлять игрой. Мы извлечем из этого урок», — сказал тен Хаг ESPN.

После ничьей в матче с «Галатасараем» «Манчестер Юнайтед» занимает последнее 4-е место в группе А с 4 очками в активе.