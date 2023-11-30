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    Тен Хаг о ничьей с «Галатасараем»: Даже после неудач мы продолжали бороться до конца

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

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    «Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден. Я заметил много положительных моментов в этой игре.

    Ошибки были, но мы сыграли так, как я хочу, чтобы играла моя команда. Смотреть на это было приятно: активно, динамично, смело. Мы забили отличные голы.

    Даже после неудач мы продолжали бороться до конца. Мы должны были победить, учитывая явные моменты Скотта Мактоминея и Факундо Пельистри. Конечно, я разочарован, потому что мы должны были лучше управлять игрой. Мы извлечем из этого урок», — сказал тен Хаг ESPN.

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