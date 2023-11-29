«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед: счет матча 3:3 (1:2)

В матче группы С турецкийна своем поле сыграл вничью с английским— 3:3.

Уже на 11-й минуте Алехандро Гарначо открыл счет с передачи Бруно Фернандеша.

Спустя семь минут португалец забил сам с паса Люка Шоу.

В середине первого тайма Хаким Зиеш смог сократить преимущество до одного гола.

На 55-й минуте Скотт Мактоминей забивает третий гол «Манчестер Юнайтед».

Но «Галатасарай» не сдался и смог при бешеной поддержке трибун смог сравнять счет.

На 62-й минуте Хаким Зиеш оформляет дубль. А через девять минут Керем Актюроглу сравнивает счет — 3:3.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3 Голы: 0:1 Алехандро Гарначо (11'), 0:2 Бруну Фернандеш (18'), 1:2 Хаким Зиеш (29'), 1:3 Скотт МакТоминай (55'), 2:3 Хаким Зиеш (62'), 3:3 Керем Актюркоглу (71') Галатасарай: Фернандо Муслера, Саша Боэ, Кан Айхан, Абдулкерим Бардакчи, Анхелиньо (Виктор Нельссон, 82'), Лукас Торрейра, Тангай Н'Домбеле (Сержиу Оливейра, 60'), Хаким Зиеш (Барыш Йылмаз, 82'), Дрис Мертенс (Керем Актюркоглу, 60'), Уилфрид Заха, Мауро Икарди Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (Диогу Далот, 78'), Алехандро Гарначо (Факундо Пельистри, 78'), Бруну Фернандеш, Софьян Амрабат (Кобби Майну, 58'), Скотт МакТоминай, Расмус Хёйлунн (Антони Марсьяль, 58'), Антони Предупреждения: Бруну Фернандеш (27'), Саша Боэ (42'), Софьян Амрабат (45 + 2'), Кан Айхан (54'), Люк Шоу (59'), Аарон Ван-Биссака (64')

«Галатасарай» пока на втором месте с 5 очками. «МЮ» замыкает таблицу с четырьмя.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре турки сыграют на выезде с «Копенгагеном». Английский клуб примет дома «Баварию».