ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • 11:11
    • Аршавин или Жирков могут стать тренерами в Матче звезд Кубка России
  • 11:05
    • Стало известно, когда Скалони может покинуть сборную Аргентины
  • 10:11
    • Промес представит «Спартак» в Матче звезд Кубка России
  • 09:35
    • «Лейкерс» разгромили «Детройт», «Денвер» выиграл у «Хьюстона» благодаря трипл-даблу Йокича
  • 08:37
    • Круговой отклонил первое предложение «Зенита» по новому контракту
    Все новости спорта

    Промес представит «Спартак» в Матче звезд Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак
    Нападающий Квинси Промес будет представлять «Спартак» в Матче звезд Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    По данным источника, других игроков «Спартака» на мероприятии не ожидается.

    В текущем сезоне Промес провел в чемпионате России 15 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. В четырех матчах Кубка России нидерландец отметился двумя голами и двумя ассистами.

  • Казус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • Бомбардир «Спартака» — не единственный голландский футболист, связанный с криминалом
  • 28/11/2023

    • Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

    Ранее стало известно, что бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет ЛАСК с разницей минимум в три мяча?
  • «Ливерпуль» — ЛАСК. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Оформит ли «Вест Хэм» выход в плей-офф Лиги Европы?
  • «Бачка-Топола» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Марсель» и «Аякс» скучать не заставят
  • «Марсель» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Серветт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван Аш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Престон — КПР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры