Промес представит «Спартак» в Матче звезд Кубка России

Нападающийбудет представлятьв Матче звезд Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, других игроков «Спартака» на мероприятии не ожидается.

В текущем сезоне Промес провел в чемпионате России 15 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. В четырех матчах Кубка России нидерландец отметился двумя голами и двумя ассистами.

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

Ранее стало известно, что бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России.