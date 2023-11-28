Агент: Ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы

Футбольный агентопроверг слова члена совета директоров «Динамо»о том, что клуб продлил контракт с нападающим

«Гафин врет в ситуации по Тюкавину. Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25.

Автоматическая пролонгация? Нет, он все равно его должен подписать.

Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист "Динамо" на сезон-2024/25.

Я ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.