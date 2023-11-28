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    Агент: Ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая опроверг слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что клуб продлил контракт с нападающим Константином Тюкавиным.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Гафин врет в ситуации по Тюкавину. Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25.

    Автоматическая пролонгация? Нет, он все равно его должен подписать.

    Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист "Динамо" на сезон-2024/25.

    Я ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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