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    Ткаченко: Не согласен с Аршавиным по поводу переезда российских игроков в Европу

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    Известный футбольный агент Герман Ткаченко отреагировал на слова Андрея Аршавина, который ранее заявил, что российским игрокам нет смысла уезжать в Европу.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Общество сильнее, чем когда-либо, возбуждает спор — уезжать или не уезжать футболистам за границу. Мне кажется ошибкой поиск единственного правильного ответа на этот вопрос. Каждый решает сам.

    Игроки не обязаны уезжать, у каждого свой вектор развития. Кому-то максимально комфортно дома, кто-то хочет всю карьеру провести в родном клубе, кто-то боится рисковать. Все мнения понимаю.

    Но не могу понять, что плохого в отъезде. Это стремление в футбольно более сильную среду, с более сильными чемпионатами, еврокубками, большим количеством сильных игроков, с возможностью освоить новый стиль игры.

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    • Видел слова Андрея Аршавина с сомнениями по "Аталанте" и "Торино", но я с ним не согласен. Там можно поработать с тренерами из списка 50 лучших в мире по версии FourFourTwo — у Гасперини и Юрича можно многому научиться. Это способ саморазвития, познания мира и достижения высот в профессии. Не надо ставить искусственные барьеры.

    Спорят и о деньгах. Даже Андрей Аршавин сказал, что игроков в Европе не ждет "ни денег, ни славы". Это неправда. Я имел возможность быть свидетелем переходов Шомуродова, Миранчука, Сазонова и Захаряна — никто из них не падал. В большинстве случаев зарплата увеличивалась в разы. И на днях Александр Головин опроверг слова о том, что во Франции платят меньше, чем в России.

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    • Еще раз повторю: каждый может жить и работать там, где хочет и как хочет. Нельзя считать, что есть один путь — уехать любой ценой или, наоборот, при любых раскладах оставаться. Не нужно противопоставления, не нужно стравливания уехавших и оставшихся.

    Это применимо не только к футболу, но и ко всему обществу. Такой раскол — тупиковый, вредный. Можно развиваться и приносить пользу дома, можно расти в Европе. Оба варианта — крутые», — сказал Ткаченко в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

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