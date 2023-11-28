Гильерме: Считаю, что это неплохой результат. У нас есть все, чтобы пройти дальше

Вратарьпрокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с(2:2).

«Считаю, что мы сами виноваты в том, что во втором тайме стало сложно. В первом тайме всё было под контролем, мы всё время держали мяч. А во втором… Не знаю, может быть, мы расслабились, результат был 0:1. Соперник, наоборот, вышел очень настроенным. Мы отдали им инициативу в игре, поэтому стало так сложно.

Был ли шанс выручить в этих двух голах? Первый — тяжело, второй — может быть, если бы я стоял в воротах, не вышел, то постарался бы выручить. В первом очень тяжело. До этого совершил сейв, как удалось отбить? Это наша работа. Мы стараемся, как можем, защищать наши ворота. Жалко, что после этого сейва был угловой, с которого мы пропустили. Но всё впереди. Считаю, что это неплохой результат. Вторая игра дома. У нас есть всё, чтобы пройти дальше», — приводит слова Гильерме пресс-служба клуба.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» пройдет 12 марта 2024 года в Москве.