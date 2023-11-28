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    • «Балтика» упустила победу над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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    Галактионов: Для «Локомотива» это стратегически важная ничья

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (2:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «К сожалению, опять после перерыва мы, хорошо играя в первом тайме, стали совершать необоснованные потери. Это вылилось в давление со стороны соперника. Также мы пропустили мяч со стандарта, что тоже не очень хорошо. В концовке снова начали создавать моменты. Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер. Получился хороший кубковый матч, боевитый. Для "Локомотива" это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что, несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи. Присутствует позитив после такого гола на последних минутах.

    Удалось ли освежить игру заменами? Мы постарались это сделать. Понимали силу атак из глубины от Самошникова, он умеет разгонять их. Мы воспользовались пространством, и его прострел на второй гол Сулейманова был хорошим.

    У Сулейманова есть шансы появиться на поле в матче с "Зенитом"? Надо понять ситуацию с травмированными игроками. Прилетим домой, увидим, как восстановились ребята, которые не полетели в Калининград… У нас есть время, решим это уже ближе к игре», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» пройдет 12 марта 2024 года в Москве.

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