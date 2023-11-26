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    Осинькин о ничьей с «Локомотивом»: Игра, где команды хотели примерно в одном стиле ловить соперника

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру своей команды в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

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    «Очень открытая получилась игра, где команды хотели примерно в одном стиле ловить соперника. Это получалось первые минут 60, до второго пропущенного нами гола, игра была равная. Думаю, у нас чуть больше создано моментов с игры. Во втором тайме немного стала накапливаться усталость, не хватало подвижности, Фернандо в конце первого тайма играл уже с травмой. В эти моменты чуть-чуть стали торопиться, в плане организации. Не должны так играть, здесь нас соперник наказал третьим голом, в общем кусок получился не очень внятный, но хорошо, что в конце игры мы нашли в себе силы на навал, который не совсем "Крыльям" характерен. Мы смогли запереть соперника, обостряли, подавали. Когда счет стал 3:2, то мы еще больше бросили силы, чтобы спасти матч. В таких концовках можно спасти с любой командой.

    Благодарен ребятам за то, какой характер, какую страсть они показали. 3:3, как оценивать — не знаю. Когда посмотрим внутри, более точно оценим», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».

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