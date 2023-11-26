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    «Родина» победила «Енисей», «Нефтехимик» увез три очка из Новороссийска

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    Подошли к концу два матчей Первой лиги.

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    В первой игре московская «Родина» на своем поле обыграла красноярский «Енисей» — 2:1.

    Дубль в составе победителей сделал нападающий Иван Тимошенко. За гостей забил молодой форвард Максим Савельев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — Енисей 2:1
    Голы: 1:0 Иван Тимошенко (38'), 1:1 Savelyev M. (43'), 2:1 Иван Тимошенко (пенальти) (65') Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Исламжан Насыров, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Shakerov R. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Никита Раздорских, Александр Канаплин, Nemchenko A., Savelyev M. Предупреждения: Валерий Кичин (18'), Александр Клещенко (20'), Виталий Стежко (40'), Артём Воропаев (67'), Nemchenko A. (75')

    Во втором матче нижнекамский «Нефтехимик» на выезде с минимальным счетом 1:0 победил «Черноморец». Единственный гол на счету защитника Кирилла Морозова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — Нефтехимик 0:1
    Гол: 0:1 Кирилл Морозов (21') Черноморец: Арсен Адамов, Иван Маклаков, Артём Делькин, Даниил Фомин, Frolkin D., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Kumburovic N., Magomedov Z., Saaduev S. Нефтехимик: Алексей Бердников, Павел Котов, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Pershin M., Sitdikov M. Предупреждения: Kumburovic N. (47'), Олег Красильниченко (81'), Максим Петров (82'), Алексей Бердников (90+4')

    Для Вадима Гаранина это второе поражение на посту главного тренера новороссийцев.

    «Родина» завершила первую часть чемпионата на седьмом месте с 28 очками. «Енисей» (24) — девятый, «Нефтехимик» (24) — 11-й, «Черноморец» (18) замыкает таблицу.

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