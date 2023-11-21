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    Гончаренко: Я всегда любил и ценил Дзагоева

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал новость о том, что полузащитник Алан Дзагоев принял решение завершить карьеру футболиста.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать. Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость

    Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями.

    Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеется). Шучу, конечно, у него может получиться», — сказал Гончаренко Чемпионату.

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне Дзагоев провел всего 2 матча за «Ламию», получил травму и решил завершить карьеру футболиста.

    В составе сборной России полузащитник участвовал в чемпионате Европы 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

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