Дзагоев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев завершил профессиональную карьеру.

Об этом сообщил греческий клуб «Ламия», за который российский футболист выступал с сентября этого года.

«Футбольный клуб "Ламия" объявляет о прекращении сотрудничества с футболистом Аланом Дзагоевым по обоюдному согласию сторон. Российский полузащитник выразил желание покинуть нашу команду, одновременно решив завершить свою великолепную футбольную карьеру из-за травм, преследовавших его в последние годы. Наш клуб, уважая решение этого великого игрока, благодарит его за сотрудничество и желает ему всего наилучшего в жизни!», — говорится в заявлении «Ламии».