Дзагоев может завершить карьеру из-за серьезной травмы

Алан Дзагоев Фото: globallookpress.com
По данным местного издания Gazzetta.gr, Алан Дзагоев находится в подавленном настроении из-за полученной травмы, которая вывела его надолго из строя, и готов повесить бутсы на гвоздь.
«Ламия» готова ждать возращения Дзагоева из лазарета, но сам полузащитник склоняется к тому, чтобы завершить футбольную карьеру.
В конце сентября 2023 года Алан Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией» на правах свободного агента. Но за это время смог провести всего два матча, в обоих выходил на замену.