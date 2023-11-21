Дзагоев может завершить карьеру из-за серьезной травмы

Полузащитник греческой «Ламии»в очередной раз получил травму и готов завершить футбольную карьеру. Греческий клуб отговаривает его от такого шага.

По данным местного издания Gazzetta.gr, Алан Дзагоев находится в подавленном настроении из-за полученной травмы, которая вывела его надолго из строя, и готов повесить бутсы на гвоздь.

«Ламия» готова ждать возращения Дзагоева из лазарета, но сам полузащитник склоняется к тому, чтобы завершить футбольную карьеру.

В конце сентября 2023 года Алан Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией» на правах свободного агента. Но за это время смог провести всего два матча, в обоих выходил на замену.