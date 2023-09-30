Дзагоев: Вернусь в ЦСКА тренером или селекционером

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности.
Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде.
Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось.
В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моем ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе — либо тренером, либо селекционером.
Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведет, мы точно не прощаемся», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».
Дзагоев перешел в «Ламию» на правах свободного агента после истечения срока контракта с казанским «Рубином».