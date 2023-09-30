Дзагоев: Вернусь в ЦСКА тренером или селекционером

Полузащитник греческого клуба «Ламия»признался, что в будущем хочет вернуться в

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности.

Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде.

Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось.

В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моем ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе — либо тренером, либо селекционером.

Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведет, мы точно не прощаемся», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев перешел в «Ламию» на правах свободного агента после истечения срока контракта с казанским «Рубином».