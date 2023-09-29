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    Акинфеев о новом контракте с ЦСКА: Цель — играть как можно дольше

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном подписании нового контракта с клубом.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Действующее соглашение Акинфеева с «армейцами» рассчитано до июня 2024 года.

    «Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол. Вот и все. В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, все подписали и разошлись. Роман Юрьевич (Бабаев, гендиректор ЦСКА — прим.) занимается своими делами, я — своими.

    Сейчас одна цель — играть как можно дольше. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает. Прекрасно понимаю, что мне не 25 уже, в следующем году будет 38. Там посмотрим.

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    • Когда подходишь к какой-то черте или тебя прижимают к стенке, тогда и все начинается — страх и все остальное. А сейчас нужно просто играть, наслаждаться футболом.

    Рутина или нет — это твоя работа. Думаю, человек, который пашет на заводе, тоже не хочет каждый день вставать в пять утра и идти на свою смену. Если бы я не любил футбол, то давно сказал бы: "Все, хорош. Поеду за город жарить стейки и пить пиво".

    Ты должен отдавать отчет, что, во-первых, у тебя есть семья. Во-вторых — это твоя любимая работа. Пусть, по-вашему, это и рутина, но и футбол, и семья — это любовь всей моей жизни. Когда же все надоест, нужно подойти к зеркалу и спросить: Тебе оно все надо или нет?», — приводит слова 37-летнего голкипера «Российская газета».

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