Акинфеев назвал лучшее место для завершения карьеры

Вратарь ЦСКАпризнался, что не согласился бы продолжить карьеру в чемпионате

«Наверное, да, таких игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе, со временем будет все меньше. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.

Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи (улыбается).

Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».