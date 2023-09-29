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    Акинфеев назвал лучшее место для завершения карьеры

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не согласился бы продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Наверное, да, таких игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе, со временем будет все меньше. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.

    Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи (улыбается).

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    • Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

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