Данни стал спортивным директором «Маритиму»

Экс-футболист «Динамо» и «Зенита»сообщил, что он назначен на пост спортивного директора «Маритиму», выступающего во втором португальском дивизионе.

«Я хочу поблагодарить президента "Маритиму" Карлоса Андре Гомеша за приглашение и за оказанное мне доверие, а также болельщиков, членов моей семьи и друзей за поддержку в эти последние дни.

Я праздновал достижения команды в Кубке и чемпионате с клубным шарфом и флагом нашего региона и надеюсь в конце сезона отпраздновать восхождение клуба», — написал Данни в соцсетях.

После 10 туров второй лиги чемпионата Португалии-2023/24 «Маритиму» с 19 очками идет 4-м в таблице.

40-летний Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год.