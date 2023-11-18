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    Байрамян: Высказывание тренера выглядит так, будто я не хочу играть за сборную, но это не так

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    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение главного тренера сборной Армении Александра Петракова не вызывать его в национальную команду на последние матчи.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    «Высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за нее.

    Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: против Турции в отборе и товарищеская с Кипром. В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чем сразу сообщил тренерскому штабу. Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Приехав в Ростов спустя несколько дней, доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

    Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы "на уколах" — это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке.

    Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказаться ехать в 9 утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов — это, мягко говоря, неправда.

    Тогда я попросил докторов сборной сообщить о травме тренеру, только после чего поехал домой. На ужине я спустился к команде, сразу увидел тренера. Он подошел, пожал руку, сказал: "Так бывает, восстанавливайся, лечись, удачи тебе", — вот его слова, как сегодня помню.

    В моем сердце живут две команды: "Ростов" и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в ее расположение.

    Если тренер меня не вызывает — его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную.

    Я всей душой и всем сердцем с ребятами, которым предстоят два матча в эту паузу. Желаю им победы, показать себя с лучшей стороны и порадовать болельщиков», — цитирует Байрамяна Sport24.

    Завтра, 18 ноября, сборная Армении сыграет дома против команды Уэльса в отборочном турнире Евро-2024.

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