Акинфеев рассказал о сне о вратаре ЦСКА Торопе

Вратарь ЦСКАрассказал о необычном сне, в котором увидел молодого голкипера «армейцев»

«Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я приезжаю на базу рано, чтобы пробки объехать, и там досыпаю. Я полтора часа поспал, выхожу вниз, там Тороп стоит. Это реальный сон был.

Вроде матч на нашем стадионе, игра с "Локомотивом", все хорошо, я в составе, со стороны оказывается, что Тороп уже в основе, а я почему-то на скамейке.

Я говорю: Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают и сразу 1:0. Тренер подзывает меня, я сказал, что не пойду, потому что сейчас забьют еще кучу голов.

Поэтому первый призрак — это призрак Торопа. Что касается всех остальных, это не призраки, и я очень хорошо сплю. Если человек достоин быть выше, он будет выше, я здесь не при чем», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Вышли».