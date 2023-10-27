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    «Можно погрузиться в чужую жизнь». Акинфеев призвал футболистов не тратить время на соцсети

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к социальным сетям.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «В начале октября в нашем футболе бурно обсуждали два незабитых пенальти 18-летнего Ильи Ишкова (в матче РПЛ против "Локомотива" — прим.) из "Урала". Самый верный путь в такой ситуации — ни на кого не обращать внимания и играть дальше.

    Да, тяжело не видеть, не слышать, не читать. У молодого человека наверняка есть соцсети, и он их штудирует. Но рано или поздно он придет к тому, что лучше отмести это в сторону. Конструктивную критику он и так получит, а в соцсетях найдет негатив и оскорбления.

    Разговоры о тебе — мелочь, которая не должна определять путь. Сегодня ты не забил, а завтра положишь 25 пенальти подряд, как Фомин из "Динамо". Любишь футбол? Занимайся, дожимай до последнего и наслаждайся.

    И еще немного про соцсети. Когда я начинал, их просто не существовало. Даже журналистика была другой: блокнотик и ручка, а диктофон считался роскошью. Ты понимал, что не будет подвоха. А сейчас после игры — 25 камер. Кто-то хочет задеть, кто-то специально задает дурацкие вопросы и ищет дурака, который попадется.

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    • Так же и с соцсетями. Для меня это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 — о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт.

    Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки? У каждого спортсмена есть возможность не жить в соцсетях. Иначе вы погрузитесь не в свою, а в чужую жизнь», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

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