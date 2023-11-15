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    Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой в весе курицы

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о драке нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с Сергеем Пиняевым.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке "Локо" подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать.

    Во всех командах дерутся. Любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно ещё и на славу. В общем, это случается.

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    • Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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