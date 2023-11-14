В «Локомотиве» высказались о последних внутренних скандалах в клубе

В московскомотреагировали на последние слухи о внутренних скандалах в клубе.

14 ноября появилась информация о том, что Артем Дзюба якобы подрался с Сергеем Пиняевым.

«Слухи, которые распространяются посредством частных телеграм-каналов, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами "Локомотива", объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с "Ахматом" (2:1). Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперёд, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», — сообщает пресс-служба клуба.

После 15 туров «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.