ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
    Все новости спорта

    В «Локомотиве» высказались о последних внутренних скандалах в клубе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    В московском «Локомотиве» отреагировали на последние слухи о внутренних скандалах в клубе.

    ФК «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Локомотив»

    14 ноября появилась информация о том, что Артем Дзюба якобы подрался с Сергеем Пиняевым.

    «Слухи, которые распространяются посредством частных телеграм-каналов, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

    Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами "Локомотива", объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с "Ахматом" (2:1). Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

    Команда вместе с главным тренером двигается вперёд, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», — сообщает пресс-служба клуба.

    После 15 туров «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» и СКА вновь проведут результативную встречу
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Джокович проиграет Синнеру на Итоговом турнире?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • В столичном дерби вся слава достанется «Спартаку»
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры