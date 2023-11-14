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    В «Пари НН» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к Эдгару Севикяну

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    Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к Эдгару Севикяну.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    «Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ, от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян — звезда топ-уровня. Но пока всё это лишь рассуждения, слухи. Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.

    Готовы ли в "Пари НН" расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в нашей стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист — развивается клуб. Если эта синергия произойдёт, кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода "Пари НН" должен иметь дополнительный процент нашего развития. Это должно быть двухсторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип "выиграл-выиграл". И футболист, и клуб», — цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

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