«Ювентус» намерен арендовать Джейдона Санчо

Джейдон Санчо Фото: globallookpress.com
«Старая синьора» намерена взять его в аренду с частичной выплатой заработной платой. Ни о каком выкупе контракта речь пока не идет. Руководство «Ювентуса» уверено, что сможет заполучить игрока зимой.
В этом сезоне Санчо сыграл всего три матча за «МЮ», у него контракт до лета 2026 года. Сейчас у полузащитника открытый конфликт с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хаагом, который отстранил его от тренировок с командой.
Напомним, что ранее прошла информация о желании вернуть его дортмундской «Боруссией», где стал звездой европейского уровня.