«Ювентус» намерен арендовать Джейдона Санчо

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, туринскийхочет взять в аренду английского полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Старая синьора» намерена взять его в аренду с частичной выплатой заработной платой. Ни о каком выкупе контракта речь пока не идет. Руководство «Ювентуса» уверено, что сможет заполучить игрока зимой.

В этом сезоне Санчо сыграл всего три матча за «МЮ», у него контракт до лета 2026 года. Сейчас у полузащитника открытый конфликт с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хаагом, который отстранил его от тренировок с командой.

Напомним, что ранее прошла информация о желании вернуть его дортмундской «Боруссией», где стал звездой европейского уровня.