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    «Ювентус» намерен арендовать Джейдона Санчо

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    По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, туринский «Ювентус» хочет взять в аренду английского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Старая синьора» намерена взять его в аренду с частичной выплатой заработной платой. Ни о каком выкупе контракта речь пока не идет. Руководство «Ювентуса» уверено, что сможет заполучить игрока зимой.

    В этом сезоне Санчо сыграл всего три матча за «МЮ», у него контракт до лета 2026 года. Сейчас у полузащитника открытый конфликт с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хаагом, который отстранил его от тренировок с командой.

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