Спаллетти: Я очень уважаю Гарсию

Наставник сборной Италиивысказался о главном тренере «Наполи», который может остаться без работы.

«Я не думаю, что к Гарсии будет справедливо проводить какие-либо сравнения или сопоставления с прошлым. У каждого тренера есть идеи и история. Его работу надо оценивать в совокупности: за то, кто ты есть, за попытки что-то создать, улучшить.

Я очень уважаю Гарсию. Он показал, что он респектабелен и уравновешен. Было неправильно с самого начала проводить сравнения с недавним прошлым, которое является частью красивой истории, потому что это были прекрасные эмоции», — приводит слова Спаллетти инсайдер Альфредо Педулла.

До этого СМИ писали, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис после поражения от «Эмполи» (0:1) в Серии А хочет уволить Гарсию.