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    Спаллетти: Я очень уважаю Гарсию

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    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о главном тренере «Наполи» Руди Гарсии, который может остаться без работы.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Я не думаю, что к Гарсии будет справедливо проводить какие-либо сравнения или сопоставления с прошлым. У каждого тренера есть идеи и история. Его работу надо оценивать в совокупности: за то, кто ты есть, за попытки что-то создать, улучшить.

    Я очень уважаю Гарсию. Он показал, что он респектабелен и уравновешен. Было неправильно с самого начала проводить сравнения с недавним прошлым, которое является частью красивой истории, потому что это были прекрасные эмоции», — приводит слова Спаллетти инсайдер Альфредо Педулла.

    До этого СМИ писали, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис после поражения от «Эмполи» (0:1) в Серии А хочет уволить Гарсию.

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