ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
  • 13:38
    • Суд оставил под стражей экс-игрока сборной России по делу о наркотиках
    Все новости спорта

    Сокол — Арсенал Тула смотреть онлайн

    13.11.2023 в 18:30 начнется матч в очередном туре ФНЛ Сокол — Арсенал Тула

    Футбол ФНЛ — Первая лига Сокол Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 18:30 13.11.2023 Сокол и Арсенал Тула начнут матч в очередном туре ФНЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сокол — Арсенал Тула

    Последний матч между собой: Арсенал Тула — Сокол 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры СоколАрсенал Тула доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сокол» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сокол — Арсенал Тула.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 13.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры