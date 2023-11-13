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    Сможет ли «Арсенал» переиграть «Сокол»?

    «Сокол» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 ноября 2023 года

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    «Арсенал» Тула
    «Сокол» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 18-го тура Первой лиги чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:30 мск. «Сокол» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2023 года
    Сокол
  • Саратов
    •  Сокол 18:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Сокол»

    Команда из Саратова взяла неплохой старт в этом сезоне, однако в последнее время не может похвастаться хорошими результатами в проваливает матч за матчей. В итоге по прошествии семнадцати матчей в активе саратовцев 19 очков. Он только на три пункта опережают «Кубань», которая находится в зоне вылета.

    Саратовский коллектив смог только семнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил целых 29 раз. Думается, что «Сокол» в этом сезоне будет бороться за выживание, но таки справится с этой миссией.

    Из Кубка России подопечные Дениса Бояринцева также уже вылетели. В первой же игре турнира они в серии послематчевых пенальти оказались слабее «СКА-Хабаровска». Теперь победитель Второй лиги группы 3 прошлого сезона должен бросить все свои силы на чемпионат.

    Прогнозы на ФНЛ

    Последние три игры саратовцы проиграли — «Тюмени» (0:2), «Акрону» (0:1) и «Енисею» (3:5). До этого же была домашняя ничья с «Нефтехимиком» (2:2). Последняя победа саратовской команды датирована еще 2 сентября, когда она на выезде одолела «Волгарь» (2:1).

    «Арсенал»

    Команда из Тулы наоборот стартовала не совсем уверенно, а сейчас выступает очень даже удачно. Туляки в 17 матчах смогли шесть раз победить, восемь раз сыграли вничью и только трижды проиграли. Тульский коллектив забил девятнадцать мячей, а пропустил всего пятнадцать.

    В итоге в настоящий момент «канониры» имеют в своем активе 26 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. «Оружейники» на шесть пунктов отстает от второй «Тюмени» и на пять баллов от зоны переходных матчей, где расположилось махачкалинское «Динамо».

    «Красно-желтые» также уже покинули Кубок России. Они сначала смогли переиграть раменский «Сатурн» (2:1), а затем уступили московской «Родине» (1:2). Но это может быть и хорошо для «Арсенала», ведь теперь можно сосредоточиться на чемпионате и постараться побороться за выход в Премьер-лигу.

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    • Подопечные Александра Сторожука в последней игре переиграли «Родину» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Аленией» (1:1) и одолели «Кубань» (3:1). Сейчас у команды серия из восьми матчей без поражений в чемпионате. Последнее было еще 11 сентября в поединке с «Химками» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 1.86.

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    На викторию «Сокола» дают 4.20, ничья оценена в 3.40.

    Сделаем ставку на то, что «Арсенал» сможет добыть победу.

    Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

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    «Сокол» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» переиграть «Сокол»?
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