Черчесов: Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным проблем

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 15-ти туров, опережая «Зенит» на два очка. «Спартак» находится на шестой строчке.
«Акценты надо расставлять. Можно быть на втором месте и отставать на 25 очков от первого. Ты второй, но неконкурентоспособен.
Пускай "Краснодар" будет на первом месте пока, "Зенита" на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.
Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».