Черчесов: Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным проблем

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 15-ти туров, опережая «Зенит» на два очка. «Спартак» находится на шестой строчке.

«Акценты надо расставлять. Можно быть на втором месте и отставать на 25 очков от первого. Ты второй, но неконкурентоспособен.

Пускай "Краснодар" будет на первом месте пока, "Зенита" на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.

Календарь и таблица РПЛ

Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».