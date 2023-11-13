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    Черчесов: Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным проблем

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 15-ти туров, опережая «Зенит» на два очка. «Спартак» находится на шестой строчке.

    «Акценты надо расставлять. Можно быть на втором месте и отставать на 25 очков от первого. Ты второй, но неконкурентоспособен.

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    • Пускай "Краснодар" будет на первом месте пока, "Зенита" на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.

    Календарь и таблица РПЛ

    Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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