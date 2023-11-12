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    «Ливерпуль» — «Брентфорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брентфордом»

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    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах
    Сегодня в 17:00 по московскому времени «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брентфордом». За ходом матча 12-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» набрал 24 очка в 11-ти матчах и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице. На счету команды Юргена Клоппа 7 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 24:10.

    «Красные» подходят к матчу с «Брентфордом» после поражения в Лиге Европы против «Тулузы» на выезде (2:3). Эта неудача не позволила «Ливерпулю» досрочно выйти в плей-офф турнира.

    В крайнем туре АПЛ мерсисайдцы ушли от поражения в гостевом матче против новичка чемпионата — «Лутона» (1:1). На гол Чонга на 80-й минуте встречи «Ливерпуль» ответил мячом Луиса Диаса, который отличился уже в компенсированное время. Беспроигрышная серия подопечные Юргена Клоппа в чемпионате достигла 4-х матчей.

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    «Брентфорд»

    На счету «Брентфорда» 16 очков и 9 строчка в турнирной таблице АПЛ. В 11-ти матчах коллектив Томаса Франка одержал 4 победы, столько же раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:14.

    «Брентфорд» одержал победы в трех крайних турах АПЛ. Сначала «пчёлы» разгромили дома «Бёрнли» со счетом 3:0, далее обыграли в гостях «Челси», а в 11-м туре на прошлых выходных одолели на своей арене «Вест Хэм» (3:2).

    В матче с «молотобойцами» хозяева поля открыли счет первыми, но уже до перерыва пропустили дважды. Во втором тайме «Брентфорд» оформил еще два мяча и заработал три очка в свою копилку.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 3:1 в Брентфорде и 1:0 в Ливерпуле. Всего в 4-х очных матчах на счету «красных» две победы, «пчёлы» выиграли одну встречу и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд» с коэффициентом 1.80.

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