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    «Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч

    «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставка (к. 1.80) на чемпионат Англии 12 ноября 2023 года

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    «Ливерпуль»
    В воскресенье, 12 ноября на «Энфилде» состоится поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Брентфорда». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2023 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Ливерпуль»

    После 11 проведенных туров «Ливерпуль» находится на третьей строке в таблице. У команды Клоппа на счету 24 очка и отставание от первого «Ман Сити» в три пункта.

    Мерсисайдцы в этом чемпионате проиграли только один поединок, уступив на выезде «Тоттенхэму» 1:2 еще в конце сентября. Также у них в активе семь викторий и три мировые.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд

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    К данной же игре «красные» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат Англии. В этот период они по два раза побеждали и играли вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом туре первенства «Ливерпуль» на выезде поделил очки с аутсайдером «Лутон Таун» 1:1. На своем же поле в этом розыгрыше АПЛ он выиграл все пять проведенных встреч с общим счетом 14:2.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 16 зачетными пунктами на данный момент находится на девятой строке в таблице. У клуба на счету 16 баллов и отставание в четыре очка от шестой позиции.

    Лондонский коллектив выиграл в этом чемпионате четыре игры из 11 проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 19:14.

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    • «Пчелы» к этому поединку подходят с серией из трех выигрышей подряд. В этот период они в гостях одолели 2:0 «Челси», а также на своем поле переиграли «Бернли» 3:0 и «Вест Хэм» 3:2 в прошлом туре.

    Вне родных стен у «Брендфорда» в текущем розыгрыше АПЛ пока по две виктории и поражения, а также один мировой результат.

    За два прошлых чемпионата «Ливерпуль» дважды дома выиграл у «Брентфорда» — 3:0 и 1:0. А вот в Лондоне мерсисайдцы раз сыграли вничью 3:3 и раз уступили 1:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 7.04, ничья оценена — в 5.29.

    И в очных поединках, и в целом в этом чемпионате обе эти команды играют довольно-таки результативно. Поэтому рекомендуем ставить здесь на верховой исход.

    Плюс к этому ставим еще на то, что отличаться обе команды, забив друг другу во втором тайме, в котором они зачастую забивают больше, чем в первом.

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    «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч
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