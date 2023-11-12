В воскресенье, 12 ноября на «Энфилде» состоится поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Брентфорда». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

После 11 проведенных туров «Ливерпуль» находится на третьей строке в таблице. У команды Клоппа на счету 24 очка и отставание от первого «Ман Сити» в три пункта.

Мерсисайдцы в этом чемпионате проиграли только один поединок, уступив на выезде «Тоттенхэму» 1:2 еще в конце сентября. Также у них в активе семь викторий и три мировые.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.455.206.70Бонус$9500

К данной же игре «красные» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат Англии. В этот период они по два раза побеждали и играли вничью.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом туре первенства «Ливерпуль» на выезде поделил очки с аутсайдером «Лутон Таун» 1:1. На своем же поле в этом розыгрыше АПЛ он выиграл все пять проведенных встреч с общим счетом 14:2.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 16 зачетными пунктами на данный момент находится на девятой строке в таблице. У клуба на счету 16 баллов и отставание в четыре очка от шестой позиции.

Лондонский коллектив выиграл в этом чемпионате четыре игры из 11 проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 19:14.

«Пчелы» к этому поединку подходят с серией из трех выигрышей подряд. В этот период они в гостях одолели 2:0 «Челси», а также на своем поле переиграли «Бернли» 3:0 и «Вест Хэм» 3:2 в прошлом туре.

Вне родных стен у «Брендфорда» в текущем розыгрыше АПЛ пока по две виктории и поражения, а также один мировой результат.

За два прошлых чемпионата «Ливерпуль» дважды дома выиграл у «Брентфорда» — 3:0 и 1:0. А вот в Лондоне мерсисайдцы раз сыграли вничью 3:3 и раз уступили 1:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.46.

На викторию «Брентфорда» дают — 7.04, ничья оценена — в 5.29.

И в очных поединках, и в целом в этом чемпионате обе эти команды играют довольно-таки результативно. Поэтому рекомендуем ставить здесь на верховой исход.

Плюс к этому ставим еще на то, что отличаться обе команды, забив друг другу во втором тайме, в котором они зачастую забивают больше, чем в первом.