«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет матча 2:3 (1:1), обзор голов

Тренер гостей Шон Дайч Фото: globallookpress.com
Уже в дебюте матча соперники обменялись забитыми голами. Голы забивали Виталий Миколенко (Эвертон) и Эберечи Эзе с пенальти (Кристал Пэлас).
Сразу после перерыва Абдулайе Дукуре вывел «ирисок» вперед.
На 73-й минуте форвард хозяев Одсонн Эдуар смог сравнять счет.
Но за четыре минуты до конца основного времени Идрисса Гей принес победу команде Шона Дайча.
«Эвертон» после этой победы поднялся на 14-е место с 14 очками. У «Кристал Пэлас» на очко больше, он идет на 12-й строчке.