«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет матча 2:3 (1:1), обзор голов

В матче 12-го английской Премьер-лигиобыграл со счетом 3:2

Уже в дебюте матча соперники обменялись забитыми голами. Голы забивали Виталий Миколенко (Эвертон) и Эберечи Эзе с пенальти (Кристал Пэлас).

Сразу после перерыва Абдулайе Дукуре вывел «ирисок» вперед.

На 73-й минуте форвард хозяев Одсонн Эдуар смог сравнять счет.

Но за четыре минуты до конца основного времени Идрисса Гей принес победу команде Шона Дайча.

«Эвертон» после этой победы поднялся на 14-е место с 14 очками. У «Кристал Пэлас» на очко больше, он идет на 12-й строчке.