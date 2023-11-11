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    «Эвертон» вырвал победу у «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет матча 2:3 (1:1), обзор голов

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    В матче 12-го английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл со счетом 3:2 «Кристал Пэлас».

    Тренер гостей Шон Дайч
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    Тренер гостей Шон Дайч

    Уже в дебюте матча соперники обменялись забитыми голами. Голы забивали Виталий Миколенко (Эвертон) и Эберечи Эзе с пенальти (Кристал Пэлас).

    Сразу после перерыва Абдулайе Дукуре вывел «ирисок» вперед.

    На 73-й минуте форвард хозяев Одсонн Эдуар смог сравнять счет.

    Но за четыре минуты до конца основного времени Идрисса Гей принес победу команде Шона Дайча.

    «Эвертон» после этой победы поднялся на 14-е место с 14 очками. У «Кристал Пэлас» на очко больше, он идет на 12-й строчке.

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