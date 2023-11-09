Газзаев: Эксперименты — фишка Абаскаля

Известный тренервысказался о кадровых решениях главного тренера «Спартака»в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который сильно провел кубковый матч с "Краснодаром". Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать.

Я уже как-то говорил, что серьезного результата можно добиться, только стабилизировав состав. Девять позиций у тебя должны быть железными.

Тренер решил обойтись без Соболева. Что ж, отрезками красно-белые ярко смотрелись в атаке и без него. Но для меня Соболев все-таки игрок стартового состава. Он напрягает защитников, оказывает на них давление, может отдать тонкую передачу. Не знаю... Может быть, Абаскаль все время хочет запутать своих визави неожиданными решениями? Посмотрим. Повторю свою мысль: за чемпионство можно бороться только со стабильным составом!

У "Спартака" мне понравился Пруцев. Подвижный, креативный полузащитник, проделавший огромный объем работы. Промес сыграл на своем уровне, Зиньковский, возможно, вообще провел свой лучший матч в сезоне.

Забей Квинси в концовке — стал бы героем дерби. По идее такие мастера должны реализовывать подобные моменты. 100-процентный шанс! Но, видите, даже игроки такого уровня порой не попадают в створ», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.