Уткин назвал главную проблему Абаскаля

Популярный блогерозвучил главную проблему наставника «Спартака»

Ранее в 14-м туре РПЛ красно-белые в дерби разошлись миром с «Локомотивом» (1:1).

«Я наконец-то понял, в чём главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. "Спартак" заиграл в матче с "Локо" как раз тогда, когда у них удалили игрока.

Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У "Спартака" получилась блистательная ничья», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.