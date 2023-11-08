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    Уткин назвал главную проблему Абаскаля

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    Популярный блогер Василий Уткин озвучил главную проблему наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Ранее в 14-м туре РПЛ красно-белые в дерби разошлись миром с «Локомотивом» (1:1).

    «Я наконец-то понял, в чём главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. "Спартак" заиграл в матче с "Локо" как раз тогда, когда у них удалили игрока.

    Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У "Спартака" получилась блистательная ничья», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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