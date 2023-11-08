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    «Милан» неожиданно обыграл «ПСЖ»

    «Милан» — «ПСЖ»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    В самой ровной и сильной группе F Лиги чемпионов итальянский «Милан» смог на своем поле выиграть у французского «ПСЖ» со счетом 2:1.

    Герой матча Оливье Жиру
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    Герой матча Оливье Жиру

    Уже на 9-й минуте центральный защитник гостей Милан Шкриньяр головой после скидки Маркиньоса открыл счет в матче.

    Но спустя три минуты Рафаэль Леао поразил своей гибкостью и растяжкой, дотянувшись до уходящего мяча после отскока, сделав счет 1:1. Передачу ему сделал Оливье Жиру.

    Сразу после перерыва «Милан» вышел вперед в счете. В невероятном прыжке забил головой 37-летний французский нападающий Жиру после отличного кросса Тео Эрнандеса.

    Луис Энрике после пропущенного гола сделал серию замен, но они не смогли переломить ход встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Милан — ПСЖ 2:1
    Голы: 0:1 Милан Шкриньяр (9'), 1:1 Рафаэл Леау (12'), 2:1 Оливье Жиру (50') Предупреждения: Витор Феррейра (24'), Рандаль Коло Муани (28'), Мануэль Угарте (43'), Лукас Эрнандес (55'), Юнус Муса (66'), Милан Шкриньяр (80')

    Теперь у «Милана» стало пять очков, он занимает третье место в группе F. «ПСЖ» пропустил вперед «Боруссию» и идет сейчас на второй строчке с шестью баллами.

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