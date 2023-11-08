«Милан» — «ПСЖ»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

В самой ровной и сильной группе F Лиги чемпионов итальянскийсмог на своем поле выиграть у французскогосо счетом 2:1.

Уже на 9-й минуте центральный защитник гостей Милан Шкриньяр головой после скидки Маркиньоса открыл счет в матче.

Но спустя три минуты Рафаэль Леао поразил своей гибкостью и растяжкой, дотянувшись до уходящего мяча после отскока, сделав счет 1:1. Передачу ему сделал Оливье Жиру.

Сразу после перерыва «Милан» вышел вперед в счете. В невероятном прыжке забил головой 37-летний французский нападающий Жиру после отличного кросса Тео Эрнандеса.

Луис Энрике после пропущенного гола сделал серию замен, но они не смогли переломить ход встречи.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Милан — ПСЖ 2:1 Голы: 0:1 Милан Шкриньяр (9'), 1:1 Рафаэл Леау (12'), 2:1 Оливье Жиру (50') Предупреждения: Витор Феррейра (24'), Рандаль Коло Муани (28'), Мануэль Угарте (43'), Лукас Эрнандес (55'), Юнус Муса (66'), Милан Шкриньяр (80')

Теперь у «Милана» стало пять очков, он занимает третье место в группе F. «ПСЖ» пропустил вперед «Боруссию» и идет сейчас на второй строчке с шестью баллами.