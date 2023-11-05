Почеттино: Приму реакцию фанатов «Тоттенхэма» в отношении меня

Главный тренер «Челси»высказался о предстоящем поединке с «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ.

«Я приму то, что покажут болельщики "Тоттенхэма" в отношении меня. Я не решал, что уйду из клуба. Наши пути разошлись, потому что меня уволили. Но это не является критикой в адрес клуба.

В этом заключается разница: мы не принимали решение покинуть "Тоттенхэм". Возможно, мы могли бы быть ещё там», — цитирует Почеттино Daily Mail.

Напомним, аргентинский специалист тренировал «Тоттенхэм» на протяжении пяти лет — с сезона-2014/2015 по сезон-2019/2020.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 6 ноября, в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.