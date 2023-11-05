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    Почеттино: Приму реакцию фанатов «Тоттенхэма» в отношении меня

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем поединке с «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я приму то, что покажут болельщики "Тоттенхэма" в отношении меня. Я не решал, что уйду из клуба. Наши пути разошлись, потому что меня уволили. Но это не является критикой в адрес клуба.

    В этом заключается разница: мы не принимали решение покинуть "Тоттенхэм". Возможно, мы могли бы быть ещё там», — цитирует Почеттино Daily Mail.

    Напомним, аргентинский специалист тренировал «Тоттенхэм» на протяжении пяти лет — с сезона-2014/2015 по сезон-2019/2020.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 6 ноября, в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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