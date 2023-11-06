«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Команда из столицы Англии ударно стартовала в текущем сезоне чемпионата Англии. Столичный коллектив в десяти матчах смог добыть восемь побед и дважды сыграл вничью. Команда из одноименного города 22 раза поразила ворота соперника и девять раз пропустила в свои.

В итоге лондонцы сейчас имеют в своем активе 26 очков и располагаются на первом месте в турнирной таблице. Лондонский коллектив на два пункта опережает «Арсенал» и «Манчестер Сити», а также на три — «Ливерпуль». Многие эксперты говорят, что команда из Лондона сможет побороться за чемпионство в этом сезоне.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Челси 1X2Новым игрокам 2.153.753.25Бонус$9500

«Шпоры» в этом сезоне не выступают в еврокубках, а также уже вылетели из Кубка английской лиги. «Лилейно-белые» на старте турнира уступили в серии пенальти «Фулхэма». Вся концентрация «Тоттенхэма» теперь будет на поединках английской Премьер-лиги.

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас у подопечных Анге Постекоглу серия из четырех подряд побед. Повержены были «Ливерпуль» (2:1), «Лутон Таун» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Только перед этим «Тоттенхэм» потерял очки, сыграв вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Челси»

«Синие» продолжают выступать нестабильно и плохо стартовали в новом сезоне. «Аристократы» смогли только три раза победить, столько же раз сыграли вничью и четыре раза проиграли. «Пенсионеры» тринадцать раз поразили ворота соперника и одиннадцать раз пропустили в свои.

В итоге коллектив из Лондона смог набрать только двенадцать очков. В настоящий момент лондонцы располагаются на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Команда из Лондона уже на одиннадцать пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов и на семь баллов опережает зону вылета.

Столичная команда также не выступает в еврокубках в этом сезоне, однако прекрасно чувствует себя в Кубке лиги. Коллектив из столицы Англии прошел уже три стадии турнира, переиграв «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). Теперь в четвертьфинале он сыграет против «Ньюкасла».

В последней игре чемпионата «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2), а до этого также в родных стенах сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Лишь перед этим подопечные Маурисио Почеттино смогли дважды победить на выезде, одолев «Бернли» (4:1) и «Фулхэм» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают поставить за 2.14.

На викторию «Челси» дают 3.25, ничья оценена в 3.85.

Наш прогноз — ничья примерно равных команд.

Также сделаем банальную ставку на то, что обе команды смогут забить.