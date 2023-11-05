Чалов: Камбэк — всегда классно

Нападающийподелился эмоциями после победы над(3:2).

«Была сложная игра. Прекрасно понимали, что если "Нижний" забьет первым, то они будут играть в низком блоке. Считаю, что мы достаточно уверенно контролировали игру и уверенно победили. Игра получилась классной для болельщиков. Камбэк — всегда классно.

Коснулся ли я мяча в моменте с первым голом? Можете не верить, но даже слышно было касание», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся пока на третье место с 24 очками. Команда Сергея Юрана пока идет на восьмой позиции с 20 баллами.