Почеттино: Никогда не буду тренировать «Арсенал» и «Барселону»

Главный тренерзаявил, что никогда не возглавит

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»

«Единственные команды, которые я никогда не буду тренировать — это "Арсенал" и "Барселона".

Это странное чувство встретиться со "шпорами" спустя четыре года, но это будет счастливый день.

Чувствую, что "Тоттенхэм" действительно может выиграть чемпионат, поскольку они проделывают отличную работу», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

После 10-и туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Челси» располагается на 11-й позиции с 12-ю баллами.