АПЛ. «Тоттенхэм» сохранил первое место в чемпионате

«Тоттенхэм» одержал победу и не дал конкурентам обойти себя в турнирной таблице. За «шпорами» продолжают погоню «Арсенал» и «Манчестер Сити». Зону вылета покинул «Борнмут», а его место в группе аутсайдеров занял «Лутон».

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы английской Премьер-лиги не поменялась вплоть до 9-го места. На четыре строчки улучшил свое положение «Брентфорд», который теперь занимает 10 позицию.

«Челси» по итогам 10-го тура опустился с 10-го на 11-е место, также упали «Кристал Пэлас» (с 11-го на 13-е) и «Фулхэм» (с 13-го на 14-е).

Поменялись местами в английской Премьер-лиге «Эвертон» (15 место) и «Ноттингем Форест» (16 место).

Календарь и таблица АПЛ

«Борнмут» покинул зону вылета, поднявшись с 19-го на 17-е место. На одну ступеньку вниз опустились «Лутон» (18 место) и «Бернли» (19 место).

Стойкость «Тоттенхэма»

Чётвёртую игру подряд лондонский «Тоттенхэм» удерживает за собой место на троне английской Премьер-лиги. «Шпоры» к 10-му туру набрали 26 очков.

В рамках минувшего тура клуб из Лондона добился гостевой победы над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Победный гол в составе «Тоттенхэма» на 66-й минуте встречи забил Сон Хын Мин. В выигрышную серию «Тоттенхэма» также входят игры против «Фулхэма» (2:0), «Лутона» (1:0) и «Ливерпуля» (2:1).

Упорство «Арсенала» и «Сити»

«Арсенал» набрал 24 очка после матчей 10-го тура и идет на второй строчке в АПЛ. «Пушкари» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:0.

В составе канониров хет-трик оформил Эдвард Нкетиа, Фабиу Виейра реализовал пенальти, еще один гол забил Такэхиро Томиясу.

На третьем месте в чемпионате расположился «Манчестер Сити». «Горожане» также заработали 24 пункта после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0). Дублем в поединке отметился Эрлинг Холанн, ещё один гол на счету Фила Фодена.

Стремление «Ливерпуля»

«Ливерпуль» старается не отставать от группы лидеров. «Мерсисайдцы» замыкают топ-4 внутреннего чемпионата. Команда второй матч подряд выигрывает в АПЛ.

В 10-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» нанес крупное поражение «Ноттингем Форесту» (3:0). В составе победителей голами отметились Диогу Жота, Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах. После этой победы «Ливерпуль» заработал 23 пункта и сохранил четвертую позицию.

Тур № 11

Матчи 11 тура чемпионата Англии пройдут с 4 по 6 ноября.

Центральный поединок игрового дня пройдет в понедельник, 6 ноября. Лидер АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Челси».

Все прогнозы на АПЛ

Главные преследователи «шпор» свои поединки сыграют в субботу, 4 ноября. «Манчестер Сити» дома проведут матч с «Борнмутом», а «Арсенал» отправится в гости к «Ньюкаслу».