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    «Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом»

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    «Арсенал»
    4 ноября в 20:30 по московскому времени «Ньюкасл» на своем поле сыграет с лондонским «Арсеналом». За ходом встречи 11-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» по итогам 10-ти туров чемпионата Англии расположился на 6-м месте в турнирной таблице. «Сороки» набрали 17 очков, одержав при этом 5 побед, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 26:11.

    К предстоящему матчу подопечные Эдди Хау подходят после разгромной победой в Кубке английской лиги над «Манчестер Юнайтед» (3:0). «Ньюкасл» вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с «Челси».

    В чемпионате Англии «сороки» не проигрывают на протяжении шести матчей подряд. За этот период «Ньюкасл» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В крайнем туре подопечные Хау разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (2:2).

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    «Арсенал»

    Лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 24 очка в 10-ти турах. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 2 балла. На счету «Арсенала» 7 побед и 3 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 23:8.

    В эту среду «канониры» завершили выступления в Кубке английский лиги на стадии 1/8 финала. Подопечные Микеля Артеты не смогли справиться с «Вест Хэмом» в лондонском дерби (1:3).

    В крайнем туре чемпионата Англии «Арсенал» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», отправив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0). Хет-трик на свой счет записал Нкетиа.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ встреча в Лондоне завершилась нулевой ничьей, а в Ньюкасле победу одержал «Арсенал» (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 8 побед, один раз была зафиксирована ничья и однажды успех праздновал «Ньюкасл».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» с коэффициентом 1.92.

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