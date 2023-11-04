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    «Арсенал» снова не пропустит в матче с «Ньюкаслом»?

    «Ньюкасл» — «Арсенал». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Англии 4 ноября 2023 года

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    Мартин Эдегор
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:30 мск. «Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в десяти турах 17 очков.

    «Сороки» начали неделю с яркой гостевой победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Кубке английской лиги.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Арсенал Лондон

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    Команда Эдди Хау отправила «красных дьяволов» в нокаут — собравшиеся на «Олд Траффорд» местные болельщики явно были шокированы.

    В АПЛ беспроигрышная серия «Ньюкасла» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке у них четыре победы.

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    • Говоря об успехах «Ньюкасла», стоит не забывать, что команда продолжает выступать сразу на трех фронтах. Как ни странно, она оказалась готова к столь плотному графику.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на второй строчке после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

    В отличие от «Ньюкасла», «канониры» решили пожертвовать Кубком лиги, проиграв в среду на поле «Вест Хэму» (1:3).

    «Арсенал» вышел почти в оптимальном составе, но без должного настроя. Все стало ясно уже к 60-й минуте, когда соперник вел со счетом 3:0.

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    • Но этому результату вряд ли стоит придавать большое значние. «Арсенал» просто подтвердил, что его интересуют только два турнира — АПЛ и Лига чемпионов.

    В чемпионате «Арсенал» еще ни разу не проигрывал и пропустил до сих пор лишь восемь мячей.

    Самой ценной пока что остается домашняя победа над «Манчестер Сити» (1:0) в начале октября.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.81, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Арсенала» — за 2.58.

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    В прошлом сезоне «Ньюкасл» так и не смог забить «Арсеналу» хотя бы один мяч. Матч в Лондоне завершился вничью 0:0, а на своем поле «сороки» уступили «канонирам» со счетом 0:2.

    Вспоминая октябрьскую встречу «Ньюкасла» с «Пари Сен-Жермен» (4:1), логично предположить, что на этот раз хозяева как минимум вскроют оборону «Арсенала».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 0,5 в промежутке с 1 по 30 минуту за 1.92.

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    «Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» снова не пропустит в матче с «Ньюкаслом»?
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