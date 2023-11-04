«Ньюкасл» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:30 мск. «Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в десяти турах 17 очков.

«Сороки» начали неделю с яркой гостевой победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Кубке английской лиги.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 2.803.402.60Бонус$9500

Команда Эдди Хау отправила «красных дьяволов» в нокаут — собравшиеся на «Олд Траффорд» местные болельщики явно были шокированы.

В АПЛ беспроигрышная серия «Ньюкасла» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке у них четыре победы.

Говоря об успехах «Ньюкасла», стоит не забывать, что команда продолжает выступать сразу на трех фронтах. Как ни странно, она оказалась готова к столь плотному графику.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на второй строчке после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

В отличие от «Ньюкасла», «канониры» решили пожертвовать Кубком лиги, проиграв в среду на поле «Вест Хэму» (1:3).

«Арсенал» вышел почти в оптимальном составе, но без должного настроя. Все стало ясно уже к 60-й минуте, когда соперник вел со счетом 3:0.

Но этому результату вряд ли стоит придавать большое значние. «Арсенал» просто подтвердил, что его интересуют только два турнира — АПЛ и Лига чемпионов.

В чемпионате «Арсенал» еще ни разу не проигрывал и пропустил до сих пор лишь восемь мячей.

Самой ценной пока что остается домашняя победа над «Манчестер Сити» (1:0) в начале октября.

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.81, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Арсенала» — за 2.58.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» так и не смог забить «Арсеналу» хотя бы один мяч. Матч в Лондоне завершился вничью 0:0, а на своем поле «сороки» уступили «канонирам» со счетом 0:2.

Вспоминая октябрьскую встречу «Ньюкасла» с «Пари Сен-Жермен» (4:1), логично предположить, что на этот раз хозяева как минимум вскроют оборону «Арсенала».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 0,5 в промежутке с 1 по 30 минуту за 1.92.