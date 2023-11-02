«Динамо» — «Пари НН»: счет матча 2:1, обзор голов

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
На гол Эдгара Севикяна хозяева ответили точными ударами Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Динамо — Пари НН 2:1
Голы: 0:1 Эдгар Севикян (13'), 1:1 Константин Тюкавин (16'), 2:1 Ярослав Гладышев (90+3') Динамо: Антон Шунин, Станислав Бессмертный, Иван Лепский, Сергей Паршивлюк, Хорхе Карраскаль, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Николас Маричал, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Chavez L. Пари НН: Иван Кукушкин, Кирилл Гоцук, Александр Мухин, Максим Шнапцев, Николай Толстопятов, Эссьен Эдедем, Мамаду Майга, Эдгар Севикян, Илья Жигулёв, Kukharchuk I., Kutateladze N. Предупреждение: Boselli J. (85')
«Динамо» поднялось на второе место в группе D и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Пари НН» завершил выступление в турнире.