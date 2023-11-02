Дост решил приостановить карьеру после потери сознания во время матча

Нападающий нидерландскогопринял решение о приостановке карьеры после того, как потерял сознание в матче 10-го тура Эредивизи с(2:1).

«Сейчас я узнал от своего кардиолога, что стало причиной того, что произошло со мной во время матча "АЗ Алкмар" — "НЕК". За последние несколько дней я прошёл множество обследований, которые показали, что у меня воспаление сердечной мышцы (миокардит). Причин воспаления сердечной мышцы может быть несколько, и последствия могут быть весьма серьёзными, но мне повезло, что меня удалось успешно реанимировать на поле. Не могу не выразить благодарность медикам "НЕК" и "АЗ Алкмаар" за их правильные действия там, на поле.

Обследования будут продолжаться в течение следующих нескольких дней, а затем я отправлюсь домой, где мне необходимо отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Только после этого я получу больше информации о своём будущем и тогда смогу рассказать о нём подробнее. Пока же я возьму паузу в футболе и проведу ближайшее время с семьёй и близкими. Надеюсь, все отнесутся к этому с уважением.

Все знают, что я буду скучать по игре. Прежде всего, по своим коллегам, а также по болельщикам, тренировкам и атмосфере на футбольных стадионах. Я могу наслаждаться этим безмерно. Однако сейчас пришло время посмотреть на себя со стороны и отдохнуть. Я ни на что не рассчитываю в ближайшее время, только на своё выздоровление в кругу семьи и близких», — приводит слова Доста пресс-служба клуба.