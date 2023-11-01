«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

Дортмундскаявышла в 1/8 финала Кубка Германии, победив на своем поле— 1:0.

Автором единственного гола стал ветеран команды и ее капитан Марко Ройс. Голевой пас ему отдал молодой англичанин Джейми Байно-Гиттенс.

Во втором тайме «шмели» также владели преимуществом, но больше забитых голов зрители не увидели.

Футбол. Германия. Кубок Боруссия Д — Хоффенхайм 1:0 Гол: 1:0 Марко Ройс (43') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Салих Озкан, Джованни Рейна (Феликс Нмеча, 70'), Джейми Байно-Гиттенс (Дониелл Мален, 64'), Мариус Вольф (Рами Бенсебаини, 64'), Юлиан Брандт, Марко Ройс (Марсель Забитцер, 83'), Юссуфа Мукоко Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума (Озан Кабак, 64'), Джон Брукс, Кевин Фогт, Мариус Бюльтер (Том Бишоф, 88'), Антон Стах, Гриша Прёмель (Умут Тохумджу, 79'), Мергим Бериша (Bambase Conte, 64'), Ваутер Вегорст, Максимилиан Байер, Ила Бебу Предупреждения: Нико Шлоттербек (56'), Озан Кабак (66'), Ваутер Вегорст (75'), Озан Кабак (90 + 4')

Теперь «Боруссия» может спокойно готовится к предстоящему матчу в Бундеслиге против «Баварии».