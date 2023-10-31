В 20:00 31.10.2023 Санкт-Паули и Шальке 04 начнут матч в кубке Германии по футболу.

Санкт-Паули — Шальке 04

Последний матч между собой: Санкт-Паули — Шальке 04 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Шальке 04» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Санкт-Паули»).

Трансляция

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