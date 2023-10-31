«Санкт-Паули»
Хозяева проводят хороший отрезок сезона. К концу первой половины они могут стать зимними чемпионами Бундеслиги 2.
Уже сейчас «Санкт-Паули» находится на вершине турнирки, на 2 очка опережая «Фортуну» Дюссельдорф. За последние 5 туров команда показала лучший результат, выиграв 4 из 5 матчей.
Коэффициенты матча Санкт-Паули — Шальке 04
В октябре у клуба была крупная победа над «Нюрнбергом» (5:1), результативная ничья с «Падерборном» (2:2) и победа над «Карлсруэ» (2:1).
Дома лидер второго дивизиона выиграл 4 матча подряд и в целом у себя коллектив не уступает с апреля прошлого сезона.
«Шальке»
«Кобальтовые» с трудом находятся на плаву. У них серьезные проблемы с результатами. Клуб проиграл в 4 из 5 последних матчей сезона.
После 4 неудач подряд победа над «Ганновером» стала для «Шальке» глотком свежего воздуха. Клуб выиграл на своем поле 3:2. Не сказать, что это была уверенная виктория, но все же важные 3 очка набрать удалось.
Также в октябре «горняки» крупно проиграли «Карлсруэ» (0:3) и уступили «Герте» (1:2).
В этот раунд «Шальке» попал благодаря победе над «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Эта была первая и пока что единственная победа команды на выезде в сезоне.
Прогноз и ставки
Ставки на победу «Санкт-Паули» и «Шальке» принимаются с коэффициентами 1.61 и 5.00 соответственно.
Хозяева уверенно играют на своем поле. Они выдали хороший отрезок, одержав достаточное количество побед. У «Шальке» результаты пока что плохие, на выезде клуб уступил 3 раза подряд.
«Санкт-Паули» наверняка пройдет в следующий раунд. Вопрос решится в основное время. Тотал матча будет не менее 2.5, так как у обеих команд почти все результаты в этом сезоне — это 3 и более голов за игру в общем.