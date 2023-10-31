В Гамбурге на стадионе «Миллернтор» состоится матча 1/16 Кубка Германии между «Санкт-Паули» и «Шальке». Встреча запланирована на 31 октября. Начало в 20:00 мск. «Санкт-Паули» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санкт-Паули»

Хозяева проводят хороший отрезок сезона. К концу первой половины они могут стать зимними чемпионами Бундеслиги 2.

Уже сейчас «Санкт-Паули» находится на вершине турнирки, на 2 очка опережая «Фортуну» Дюссельдорф. За последние 5 туров команда показала лучший результат, выиграв 4 из 5 матчей.

Коэффициенты матча Санкт-Паули — Шальке 04 1X2Новым игрокам 1.634.505.00Бонус$9500

В октябре у клуба была крупная победа над «Нюрнбергом» (5:1), результативная ничья с «Падерборном» (2:2) и победа над «Карлсруэ» (2:1).

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Дома лидер второго дивизиона выиграл 4 матча подряд и в целом у себя коллектив не уступает с апреля прошлого сезона.

«Шальке»

«Кобальтовые» с трудом находятся на плаву. У них серьезные проблемы с результатами. Клуб проиграл в 4 из 5 последних матчей сезона.

После 4 неудач подряд победа над «Ганновером» стала для «Шальке» глотком свежего воздуха. Клуб выиграл на своем поле 3:2. Не сказать, что это была уверенная виктория, но все же важные 3 очка набрать удалось.

Также в октябре «горняки» крупно проиграли «Карлсруэ» (0:3) и уступили «Герте» (1:2).

В этот раунд «Шальке» попал благодаря победе над «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Эта была первая и пока что единственная победа команды на выезде в сезоне.

Прогноз и ставки

Ставки на победу «Санкт-Паули» и «Шальке» принимаются с коэффициентами 1.61 и 5.00 соответственно.

Хозяева уверенно играют на своем поле. Они выдали хороший отрезок, одержав достаточное количество побед. У «Шальке» результаты пока что плохие, на выезде клуб уступил 3 раза подряд.