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    «Санкт-Паули» не оставит «Шальке» шансов

    «Санкт-Паули» — «Шальке». Ставки (к. 2.03) и прогноз на Кубок Германии 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Шальке»
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    В Гамбурге на стадионе «Миллернтор» состоится матча 1/16 Кубка Германии между «Санкт-Паули» и «Шальке». Встреча запланирована на 31 октября. Начало в 20:00 мск. «Санкт-Паули» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 31 Октября 2023 года
    Санкт-Паули
  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 20:00 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Санкт-Паули»

    Хозяева проводят хороший отрезок сезона. К концу первой половины они могут стать зимними чемпионами Бундеслиги 2.

    Уже сейчас «Санкт-Паули» находится на вершине турнирки, на 2 очка опережая «Фортуну» Дюссельдорф. За последние 5 туров команда показала лучший результат, выиграв 4 из 5 матчей.

    Коэффициенты матча Санкт-Паули — Шальке 04

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    В октябре у клуба была крупная победа над «Нюрнбергом» (5:1), результативная ничья с «Падерборном» (2:2) и победа над «Карлсруэ» (2:1).

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    Дома лидер второго дивизиона выиграл 4 матча подряд и в целом у себя коллектив не уступает с апреля прошлого сезона.

    «Шальке»

    «Кобальтовые» с трудом находятся на плаву. У них серьезные проблемы с результатами. Клуб проиграл в 4 из 5 последних матчей сезона.

    После 4 неудач подряд победа над «Ганновером» стала для «Шальке» глотком свежего воздуха. Клуб выиграл на своем поле 3:2. Не сказать, что это была уверенная виктория, но все же важные 3 очка набрать удалось.

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    • Также в октябре «горняки» крупно проиграли «Карлсруэ» (0:3) и уступили «Герте» (1:2).

    В этот раунд «Шальке» попал благодаря победе над «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Эта была первая и пока что единственная победа команды на выезде в сезоне.

    Прогноз и ставки

    Ставки на победу «Санкт-Паули» и «Шальке» принимаются с коэффициентами 1.61 и 5.00 соответственно.

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    Хозяева уверенно играют на своем поле. Они выдали хороший отрезок, одержав достаточное количество побед. У «Шальке» результаты пока что плохие, на выезде клуб уступил 3 раза подряд.

    «Санкт-Паули» наверняка пройдет в следующий раунд. Вопрос решится в основное время. Тотал матча будет не менее 2.5, так как у обеих команд почти все результаты в этом сезоне — это 3 и более голов за игру в общем. Рекомендуемая ставка — победа «Санкт-Паули» + тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Санкт-Паули» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. «Санкт-Паули» не оставит «Шальке» шансов
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