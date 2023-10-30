Личка: Холанн на 100% заслуживает «Золотой мяч»

Главный тренерсчитает, что нападающийдолжен получить «Золотой мяч».

«За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат.

И Холанн — ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает Золотой мяч», — сказал Личка Чемпионату.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне Холанн провел 10 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.