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    Личка: Холанн на 100% заслуживает «Золотой мяч»

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн должен получить «Золотой мяч».

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    «За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат.

    И Холанн — ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает Золотой мяч», — сказал Личка Чемпионату.

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    • Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча».

    В нынешнем сезоне Холанн провел 10 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.

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