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    ПСВ разгромил «Аякс»

    ПСВ — «Аякс»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Эредивизия Аякс ПСВ
    В матче десятого тура чемпионата Нидерландов ПСВ в родных стенах разгромил «Аякс» со счетом 5:2.

    Люк Де Йонг
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    Люк Де Йонг

    На голы Бранко ван ден Бомена и Брайана Бробби хозяева ответили точными ударами Ирвинга Лосано, который оформил хет-трик, Исмалэля Сайбари и Люка Де Йонга.

    Футбол. Нидерланды. Эредивизия
    ПСВ — Аякс 5:2
    Голы: 0:1 Бранко ван ден Бомен (10'), 1:1 Ирвин Лосано (21'), 1:2 Брайан Бробби (40'), 2:2 Люк де Йонг (49'), 3:2 Исмаэль Сайбари (52'), 4:2 Ирвин Лосано (60'), 5:2 Ирвин Лосано (72') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Рамальо, Оливье Боскальи, Серджино Дест, Йерди Схаутен, Джой Веерман (Исмаэль Сайбари, 46'), Жоан Бакайоко (Йорбе Вертессен, 83'), Малик Тилльман (Гус Тиль, 46'), Ирвин Лосано (Исак Бабади, 90'), Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 83') Аякс: Диант Рамай, Йоррел Хато, Йосип Шутало, Антон Гоэи, Кеннет Тейлор, Бранко ван ден Бомен (Силвано Вос, 75'), Гастон Авила (Анасс Салах-Эддин, 75'), Стивен Бергвейн, Брайан Бробби, Стивен Бергёйс (Мика Годтс, 65'), Kristian Hlynsson Предупреждения: Йоррел Хато (13'), Стивен Бергвейн (63'), Исмаэль Сайбари (90 + 1')

    Победа позволила ПСВ набрать 30 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Аякса» пять пунктов и последняя строчка.

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