Рахимов: У «Рубина» есть предложения по Даку

Главный тренер «Рубина»рассказал, почему команде не хватало нападающегов матче с(1:0).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

«Он очень хорошо вписался в команду. Почему я очень хотел его приобрести, стал следить за ним? Меня удивило, что он при таком росте имеет такую скорость и такой уровень технической оснащенности. Я понимал, что он там долго не задержится, что его нужно брать, пока он недорогой. На него уже большой спрос. Таких нападающих немного.

Естественно, в каких-то ситуациях ты зависишь. Конкуренции в этих позициях не так много у нас. Отсюда болит голова над тем, как сохранять уровень игры, если нет Даку.

У нас не получилось с Чавричем, и первая мысль, когда дисквалифицировали Даку, у меня была о Чавриче. Эти мысли остаются, потому что мы не можем быть зависимыми от одного-двух игроков, нужна внутренняя конкуренция.

Я очень благодарен президенту, руководству клуба — они все это прекрасно понимают. В этой ситуации пока мы сделали очень хорошие изменения, если посмотреть на игроков. Они почти все играют.

Я должен усложнить тренировочный процесс — для этого внутренняя конкуренция должна быть выше. Чтобы была команда на многие годы, имела свой стиль и свое лицо. Будут и неудачи, но это не должно нас ломать, убирать с той линии, которую мы выбрали. Пока мы привыкаем к скоростям, игроки добавили нам качества, но этого мало.

Считаю, что зимой Даку не продается, хотя есть предложения. Пусть играет чемпионат Европы, а там посмотрим» — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».