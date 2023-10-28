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    Рахимов: У «Рубина» есть предложения по Даку

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему команде не хватало нападающего Мирлинда Даку в матче с «Балтикой» (1:0).

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Он очень хорошо вписался в команду. Почему я очень хотел его приобрести, стал следить за ним? Меня удивило, что он при таком росте имеет такую скорость и такой уровень технической оснащенности. Я понимал, что он там долго не задержится, что его нужно брать, пока он недорогой. На него уже большой спрос. Таких нападающих немного.

    Естественно, в каких-то ситуациях ты зависишь. Конкуренции в этих позициях не так много у нас. Отсюда болит голова над тем, как сохранять уровень игры, если нет Даку.

    У нас не получилось с Чавричем, и первая мысль, когда дисквалифицировали Даку, у меня была о Чавриче. Эти мысли остаются, потому что мы не можем быть зависимыми от одного-двух игроков, нужна внутренняя конкуренция.

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    • Я очень благодарен президенту, руководству клуба — они все это прекрасно понимают. В этой ситуации пока мы сделали очень хорошие изменения, если посмотреть на игроков. Они почти все играют.

    Я должен усложнить тренировочный процесс — для этого внутренняя конкуренция должна быть выше. Чтобы была команда на многие годы, имела свой стиль и свое лицо. Будут и неудачи, но это не должно нас ломать, убирать с той линии, которую мы выбрали. Пока мы привыкаем к скоростям, игроки добавили нам качества, но этого мало.

    Считаю, что зимой Даку не продается, хотя есть предложения. Пусть играет чемпионат Европы, а там посмотрим» — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

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